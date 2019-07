Basel würde auf Linz treffen

Der Schweizer Vize-Meister ist in der Champions-League-Qualifikation auf dem Platzierungsweg unterwegs. Das Hinspiel findet am 6. oder 7. August statt, das Rückspiel am 13. August. Sollte der FCB gegen Eindhoven scheitern, kann er in der 3. Qualifikationsrunde für die Europa League weiterspielen. Übersteht er die Ausmarchung gegen Eindhoven, ist ihm mindestens die Gruppenphase der Europa League sicher.