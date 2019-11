«Bale ist unser bester Spieler»

Möglichkeiten hatten sie eigentlich nur zwei bei Real Madrid, nachdem sie von Gareth Bale mehrfach bis aufs Blut provoziert worden waren. Zuerst sagte er an einer Pressekonferenz, dass er sich doch etwas wohler fühle, für Wales zu spielen, danach jubelte er hinter einer Flagge mit der Aufschrift: «Wales. Golf. Madrid. In dieser Reihenfolge.» Dass er Medienberichten zufolge 20 Millionen Euro Nettojahreslohn von Real bezieht: in diesem Moment für den 30-Jährigen eher irrelevant. Für die stolzen Madrilenen blieben also die Optionen: eskalieren oder schlichten. Sie entschieden sich für Zweiteres.