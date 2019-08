Arsenal und Liverpool siegen – ManCity patzt

Dem früheren Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang gelang in der 64. Minute der erlösende Siegtreffer. Nicht im Kader standen Granit Xhaka und Mesut Özil. Xhaka, letzte Woche hatte er Arsenal beim ersten Saisonspiel als Captain aufs Feld geführt, ist verletzt. Er fehlt wegen einer Prellung im unteren Rückenbereich und am Bein. Özil war nach Angaben des Vereins nicht fit genug für die Partie und stand deshalb nicht im Kader.

Sead Kolasinac wurde rund 20 Minuten vor Spielende eingewechselt. Nach einem versuchten Überfall auf Özil und Kolasinac vor rund drei Wochen hatte Arsenal das Duo im ersten Saisonspiel bei Newcastle (1:0) aufgrund von Sicherheitsbedenken zuhause gelassen. Unter der Woche hatten beide wieder mit der Mannschaft trainiert.

Liverpool gewinnt erneut, überzeugt aber nicht

Der FC Liverpool hat am zweiten Spieltag den zweiten Sieg errungen. Der Champions-League-Gewinner zitterte sich zu einem 2:1 (1:0) beim starken FC Southampton. Die Tore für Liverpool erzielten Sadio Mané (45.+1) und Roberto Firmino (71.). Für die Gastgeber traf der ehemalige Liverpool-Profi Danny Ings (83.) nach einem schlimmen Patzer von Keeper Adrian, der bei den Reds den verletzten Stammtorhüter Alisson vertrat. Adrian, der am Mittwoch im Supercup gegen Chelsea (5:4 i.E.) den entscheidenden Elfmeter gehalten hatte, spielte Ings den Ball direkt vor die Füsse und machte die Schlussphase damit noch einmal ungewollt spannend.

In der ersten Hälfte spielte Liverpool vorübergehend in Unterzahl, weil sich James Milner bei einem Zusammenprall mit Southamptons James Ward-Prowse am Kopf verletzt hatte und behandelt werden musste. Klopp verzichtete jedoch auf einen frühzeitigen Wechsel. Erst nach rund zehn Minuten kehrte Milner mit einem Verband um den Kopf zurück. Xherdan Shaqiri blieb auf der Ersatzbank.

Manchester City nach Videobeweis nur 2:2

Der englische Meister Manchester City ist trotz zweimaliger Führung nur zu einem 2:2 (2:1) gegen Tottenham Hotspur gekommen, weil den Citizens in der Nachspielzeit ein Tor nach Videobeweis aberkannt wurde. Raheem Sterling (20. Minute) und Sergio Agüero (35.) schossen die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola in der unterhaltsamen Partie zweimal in Führung. Erik Lamela (23.) und der kurz vorher eingewechselte Lucas Moura (56.) erzielten jeweils den Ausgleich.

Spurs-Torwart Hugo Lloris bewahrte die Gäste danach mit zahlreichen Paraden vor einem erneuten Rückstand, bevor der eingewechselte Gabriel Jesus in der Nachspielzeit den vermeintlichen Siegtreffer erzielte. Weil Aymeric Laporte den Ball allerdings vorher mit der Hand gespielt haben soll, wurde der Treffer nach Sichtung des Videobeweises nicht gegeben.

Manchester City - Tottenham 2:2 (2:1)

54'503 Zuschauer. – Tore:20. Sterling 1:0. 23. Lamela 1:1. 35. Agüero 2:1. 56. Lucas 2:2.

Southampton - Liverpool 1:2 (0:1)

31'712 Zuschauer. – Tore: 45. Mané 0:1. 71. Firmino 0:2. 83. Ings 1:2. – Bemerkungen: Liverpool ohne Shaqiri (Ersatz).

Arsenal - Burnley 2:1 (1:1)

60'214 Zuschauer. – Tore: 13. Lacazette 1:0. 43. Barnes 1:1. 64. Aubameyang 2:1. – Bemerkungen: Arsenal ohne Xhaka (verletzt).

Brighton - West Ham 1:1 (0:0)

Tore: 61. Chicharito 0:1. 65. Trossard 1:1. – Bemerkungen: West Ham ohne Ajeti (Ersatz).

Norwich - Newcastle 3:1 (1:0)

27'059 Zuschauer. – Tore: 32. Pukki 1:0. 63. Pukki 2:0. 75. Pukki 3:0. 93. Shelvey 3:1. – Bemerkungen: Norwich ohne Klose und Drmic (beide verletzt). Newcastle mit Schär.