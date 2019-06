Argentinier erzielt Traumtor – und heisst nicht Messi

Sein Treffer gegen Venezuela war spektakulär. Nach einem Corner von Messi kam Sergio Agüero zur Tormöglichkeit. Reaktionsschnell fälschte Martinez dessen Schuss mit der Hacke ab, an Venezuela-Goalie Wuilker Farinez vorbei ins Tor. Auch nach seinem Traumtor wusste Martinez zu überzeugen, er wurde als bester Spieler der Partie ausgezeichnet.

Avanciert der Argentinier nun gar zur grossen Figur der Copa America? Er scheint sich im himmelblauen Trikot auf jeden Fall wohl zu fühlen, in zehn Länderspielen hat er bereits sechs Tore erzielt. Nach dem Spiel sagte der argentinische Hoffnungsträger, dass sein brillantes Tor nicht nur dem Instinkt geschuldet sei: «Ich habe es mir vorher vorgestellt, wie ich diesen Treffer genau erzielen könnte. Zum Glück ging der Ball rein. Ich bin zufrieden, wie das Turnier bisher verlaufen ist.»

Der nächste Gegner heisst Brasilien

Ganz anders Messi. Der eigentliche Star der Argentinier kommt nicht auf Touren, auch gegen Venezuela blieb er blass. «Meine beste Copa America ist das bisher nicht», gab der 32-Jährige zu. Seine Erklärung dafür: «Unter diesen Bedingungen zu spielen, ist schwierig. Ehrlich gesagt, sind die Spielfelder in einem sehr schlechten Zustand.» Und wagte einen Vergleich: «Der Ball verhält sich wie ein Hase, er springt in jede Richtung ab.» Trotzdem gewann Argentinien letztlich ungefährdet 2:0, Giovani Lo Celso erzielte in der 74. Minute das zweite Tor.

Die Albiceleste trifft im Halbfinal in der Nacht auf Mittwoch auf Gastgeber und Turnierfavorit Brasilien. Für dieses Duell wird sie wird sowohl die Brillanz von Martinez wie auch Messi in Topform brauchen.