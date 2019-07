Alltag statt Ausnahmezustand: Ngamaleu hätte allen Grund, zu hadern. Aber nachdem er während seines Teileinsatzes herrlich per Lupfer das 1:1 erzielt hat, sagt er: «Ich bin glücklich, zurück bei YB zu sein.»

Mitte des letzten Monats stand der 14-fache Nationalspieler im provisorischen Kader Kameruns, bereitete sich auf den wichtigsten Wettbewerb des Kontinents vor. Die Teilnahme am Turnier stellte mehr als ein Ziel dar: ein sehnlicher Wunsch, einer, der zu einem Höhepunkt seiner Karriere hätte werden sollen.

Und der 24-Jährige tat alles, sich diesen zu erfüllen. Er blickt auf die beste Saison seiner Laufbahn. Er konnte die Einsatzzeit verdoppeln, erzielte zwölf Ligatreffer, vier davon in den letzten vier Partien. Kein Zweifel: Ngamaleu reiste in Topform ins Camp. Doch wenige Tage vor Turnierbeginn eröffnete ihm sein Trainer, der frühere holländische Weltstar Clarence Seedorf, auf ihn zu verzichten. Es sei ein schwieriger Moment gewesen, sagt Ngamaleu. «Die Teilnahme war mein grosser Traum.»

Bekenntnis zu YB

Ngamaleu steht am Rand des Platzes in Fügen. Zuvor wartete er geduldig, während Teamkollegen Auskunft gaben. Er ist frei von Allüren, freundlich, auch scheu. Wenn er spricht, gilt es genau hinzuhören. Es würde ihm nicht in den Sinn kommen, schlecht über Seedorf zu reden, den er als grosse Figur bezeichnet. Er sagt: «Es lief nicht wie gewünscht, so ist es eben. Aber ich bin glücklich, in der engeren Auswahl gewesen zu sein.»

Ngamaleu verfolgt nun aus der Ferne das kamerunische Nationalteam, er schaut auch die Partien Guineas, der Heimat von Mohamed Ali Camara, seinem Zimmerpartner im Trainingslager, das am Freitag zu Ende ging. Und auch jene der Elfenbeinküste, mit seinem YB-Teamkollegen Roger Assalé, der bisher keine einzige Minute bestritt. Er stehe im Kontakt mit Assalé, sagt Ngamaleu. «Es ist eine harte Zeit für ihn. Aber Roger ist sehr reif, er weiss damit umzugehen.»