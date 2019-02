Inmitten der Trauer um den tödlich verunglückten argentinischen Fussballer Emiliano Sala hat sich dessen Vater froh über die Bergung der Leiche gezeigt. «Immerhin wissen wir jetzt, dass wir ihn hier haben werden», sagte Horacio Sala am Freitag der Nachrichtenagentur AFP in Progreso, dem Heimatdorf des toten Stürmers in Argentinien. «Wir werden eine Blume auf sein Grab legen und uns immer an ihn erinnern können.»