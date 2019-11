Zu erfolgreich für die grossen Gefühle

Der letzte Schritt war Pflicht. Der letzte Schritt ist wie ein Spiel der Nationalmannschaft gegen den Erstligisten Höngg, der in Zürich aus dem Quartier kommt, das ungefähr so gross ist und so viele Einwohner hat wie ganz Gibraltar. Mit einem 6:1 am Montagabend bei der Nummer 196 der Welt erfüllen die Schweizer die Formalität und sichern sich als Gruppensieger die Teilnahme an der EM kommenden Sommer.