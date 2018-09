YBs Déjà-vu im Cup

Es schien, als würde YB den Sieg doch noch nach 90 Minuten heimfahren können. Der Führungstreffer zum 2:1 erzielte Nicolas Moumi Ngamaleu in der 87. Minute. Die Young Boys hatten nicht brilliert gegen die Schaffhauser, die defensiv kompakt standen und mit ihren schnellen Offensivkräften wiederholt die YB-Verteidigung zu überraschen vermochten. Trotzdem schien diese Pflichtaufgabe nach 90 Minuten erledigt zu sein.

Doch die Nachspielzeit hatte es in sich. Vier Minuten waren angezeigt worden, doch ein Handspiel von Jean-Pierre Nsame nach einem Corner, das Schiedsrichter Schnyder nicht mit einem Freistoss bestrafte, erboste die Schaffhauser. Es wurde hitzig auf dem Platz und laut auf der Tribüne.

So lief schliesslich die achte Minute der Nachspielzeit, als Schaffhausen statt zum Freistoss nochmals zur Ecke antrat. Dieser führte zu einer unübersichtlichen Szene im Strafraum, welche Adrian Nikci, 2014 für ein halbes Jahr an YB ausgeliehen, nutzte und den Ausgleich zum 2:2 für den Unterklassigen erzielte. YB muss das bekannt vorgekommen sein: Die Berner hatten in der ersten Cup-Runde gegen Biel erst in der Nachspielzeit zum Ausgleich getroffen.

Erst in der 69. Minute hatte der eingewechselte Miralem Sulejmani zum 1:0 für die Berner getroffen. Der erleichterte Jubel war kaum verhallt, als Danilo Del Toro im Gegenzug zum 1:1 traf. YB tat sich schwer mit den aufsässigen Schaffhausern. Gerade in der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein munteres Hin und Her, das auch bis zu eben dieser letzten Minute anhielt.

In der Verlängerung schliesslich kamen die Young Boys zu besseren Möglichkeiten. Der unterklassige Gegner aber hatte etwa mit Puglieses Weitschuss, der nur knapp an Wölflis Tor vorbeirauschte, eine gute Möglichkeit für die Führung. Doch am Ende war es YBs Innenverteidiger Mohamed Ali Camara, der die Young Boys davor bewahrte, im Penaltyschiessen ihr Glück suchen zu müssen. Er traf in der 122. Minute.

Und auch das hatte YB schon einmal erlebt: Gegen Biel hatte Hoarau erst in der 120. Minute zum Sieg getroffen. «Das sind Geschichten, die der Cup schreibt», kommentierte YB-Trainer Gerardo Seoane. «Wir wissen, dass wir bereits zum zweiten Mal etwas Glück in Anspruch genommen haben.» (Bernerzeitung.ch/Newsnet)