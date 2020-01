YB-Stürmer Assalé vor Wechsel zu Leganés

Kurz vor Ende des internationalen Transferfensters am 31. Januar sieht es nun danach aus, als ob Assalé zu CD Leganés nach Spanien gehen wird. Der Ivorer wurde am Donnerstag in Bern vom Trainingsbetrieb freigestellt, um seinen Transfer voranzutreiben und mit seinem vermutlich zukünftigen Arbeitgeber zu verhandeln. Assalé würde zwar von der Schweiz in die spanische Topliga wechseln, aber das Meisterrennen mit dem Abstiegskampf tauschen. Leganés liegt nach 21 Runden auf Rang 19 in der Primera Division und hat wie der Letzte Espanyol erst 15 Punkte auf dem Konto.

Noch allerdings ist der Transfer nicht definitiv, weil sich die beiden Vereine noch nicht auf eine Ablösesumme verständigt haben. Sie dürfte im mittleren einstelligen Millionenbereich liegen. Roger Assalé wechselte vor drei Jahren zu den Young Boys, überzeugte grösstenteils als wirbliger, dribbelstarker Angreifer und totalisierte in 129 Pflichtspielen 75 Scorerpunkte für die Berner (44 Tore, 31 Assists).

