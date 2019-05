YB-Sieg wie ein 7:1

Sportlich mag es um nicht mehr besonders viel gehen am Sonntag. Aber ein Prestigeduell ist es halt doch, wenn Berner und Basler aufeinandertreffen. Sofort ist das Ringen um den Ball intensiv, harte Zweikämpfe und grobe Fouls prägen das Spiel. FCB-Abwehrspieler Carlos Zambrano wird Mitte der zweiten Hälfte nach einem Ellbogenschlag zum zweiten Mal verwarnt und des Feldes verwiesen – und könnte sich über eine Rote Karte nicht beschweren.

Mittendrin in zuweilen giftiger Ambiance ist Valentin Stocker. Er geniesst auch in Bern den wenig schmeichelhaften Ruf des Oberprovokateurs, wird bei jedem Ballkontakt (viele sind es nicht) lautstark ausgepfiffen und vergibt kurz vor der Pause die beste Basler Chance kläglich. «Wir haben das 2:0 verpasst und hätten den Konter vor dem zweiten Gegentor verhindern müssen», sagt Basels Coach Marcel Koller. «Aber YB war stärker. Wir müssen dieses Spiel abhaken. In einer Woche sind wir beim Cupfinal gegen Thun schon wieder hier.»

Kurz vor mehreren Rekorden

Das Berner Publikum darf derweil beim drittletzten Heimauftritt dieser zweifachen YB-Meistermannschaft erneut ausgiebig feiern. In der Startphase bleibt die Fankurve wegen eines Boykotts gegen Polizeikontrollen vor der Begegnung leer. Auch die Supporter der Young Boys verhalten sich nicht immer angemessen, bei den Meisterfeierlichkeiten vor ein paar Wochen kam es zu Zwischenfällen in der Innenstadt.

Insgesamt aber ist die Stimmung im ausverkauften Stade de Suisse ausgezeichnet, was auch Gerardo Seoane freut. Der YB-Trainer kritisiert einzig die Chancenauswertung seiner Equipe, ist aber sehr zufrieden mit der Leistung. «Besonders gefallen haben mir unsere Emotionen. Das zeigt, dass wir noch hungrig sind.»

Die Young Boys haben ein weiteres Ausrufezeichen in einer grandiosen Saison gesetzt. In den letzten drei Partien können sie nun bei 23 Punkten Vorsprung mehrere Super-League-Rekorde Basels brechen. So fehlen beispielsweise nur noch zwei Zähler und fünf Tore zu Bestmarken. Das dürfte gegen den inferioren Absteiger GC, in St. Gallen sowie zum Abschluss gegen Luzern zu realisieren sein. Selbst gegen siebenarmige Weltwundertorhüter.