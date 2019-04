YB-Saisonrückblick: Auf Wolke 7

«Totalabsturz», meint die BZ, es ist eine Schlagzeile, die man schon lange nicht mehr mit den Young Boys in Verbindung gebracht hat. Aber der Cup hat seine eigenen Gesetze, insbesondere für YB, das seit 1987 auf einen Triumph in diesem Wettbewerb wartet.

In der 90., 91., 95., 96. Minute

In der Liga aber läuft es den Young Boys im Frühling weiter bestens, nicht zuletzt dank vielen Last-Minute-Siegen. Es ist beinahe beängstigend, wie oft sie auch 2019 kurz vor Spielende treffen.

Zum Beispiel in Lugano in der 94. Minute zum 1:0. Dann gegen Sion in der 91. Minute zum 1:0. Wieder eine Woche später bei GC in der 95. Minute zum 1:0. Oder auch gegen St. Gallen, diesmal schon in der 90. Minute zum 3:2. Mitte März in Basel gibt es ein 2:2, der «Bund» meldet: «Mit Schwung ins Schaulaufen.»

Denn darum geht es in den letzten Wochen für YB noch. Sportlich gibt es nichts mehr zu befürchten. Erst recht nicht nach dem Gewinn der Meisterschaft Mitte April im Winterklima.