YB-Noten: Zwei Joker stachen

David von Ballmoos, Note 4: YB stand zwar vor allem vor der Pause unter Druck, aber die meisten Schüsse Luganos verfehlten das Tor. Meistens solid, zeigte einige missglückte Abstösse.

Kevin Mbabu, Note 4: Nicht ganz so forsch wie gewohnt, lieferte sich giftige Laufduelle mit seinen Gegenspielern. Wurde Mitte der zweiten Hälfte nicht verwarnt, als viele dachten, er habe nach einem weiteren Rencon­tre mit dem auffälligen Davide Mariani die Gelbe Karte gesehen. Dafür in der Nachspielzeit nach einer Schwalbe. Fehlt nun am Sonntag im Derby in Thun.

Steve von Bergen, Note 5: Nach seiner Blessur unter der Woche wieder im Einsatz. Robust, umsichtig, zweikampfstark, bereinigte mehrmals gut.

Kasim Nuhu, Note 4,5: Auch Nuhu gefiel mit Kompromisslosigkeit. Dribbelte zweimal riskant, dank seiner physischen Präsenz ohne Folgen für YB.

Jordan Lotomba, Note 3,5: Fehlerhaft, stand mehrmals schwach, verlor einige Bälle. Stabilisierte sich nach der Pause auch ein wenig. Traumpass auf Schick vor dem 2:0 für YB.

Christian Fassnacht, Note 2,5: Dem Flügel gelang wenig. Blieb hängen, entschied sich falsch, konnte nie Tempo aufnehmen.

Djibril Sow, Note 4,5: Erneut sehr ballsicher, löste enge Situationen spielerisch. Aber auch zu wenig zwingend.

Michel Aebischer, Note 4: Relativ solid, nach vorne jedoch ohne grosse Ideen. Zudem auch mit zwei, drei Fehlpässen. Ohne Sékou Sanogo fehlte es dem zentralen Mittelfeld an Präsenz. Aebischer kämpfte, in der zweiten Halbzeit zudem mit mehr Aktionen in der Vorwärtsbewegung.

Nicolas Ngamaleu, Note 3,5: Probierte einiges, setzte sich jedoch ebenfalls kaum durch.

Jean-Pierre Nsame, Note 2,5: Wirkte nicht spritzig, verlor viele Bälle, rieb sich auf.

Roger Assalé, Note 4: Auffälliger als Nsame, weil er dank seiner Flinkheit ab und zu eine halbwegs gefährliche Szene provozierte. Blieb aber auch weit unter seinen oft überzeugenden Auftritten in dieser Saison.

Thorsten Schick, Note 5: 46. Minute für Fassnacht. Deutlich besser als in seinen Kurzeinsätzen. Mutig, engagiert und lauffreudig. Traf eiskalt zum 2:0.

Guillaume Hoarau, Note 3: 46. Minute für Nsame. Ist sehr weit von seiner Bestform entfernt. Kein Faktor, wenig am Ball, nahm kaum am Pressing teil, auch bei den Kopfballduellen nicht so präsent wie vor seiner langen Verletzungspause. Am Ende half er hinten bei den ­langen Bällen der Luganesi aus.

Miralem Sulejmani, Note 5: 72. Minute für Ngamaleu. Der formstärkste YB-Akteur kam spät. Aber nicht zu spät. Sofort im Spiel. Erzielte das 1:0 mit einem herr­lichen Freistosstor.

Noten: 6 = herausragend; 5 = gut; 4 = solid; 3 = ungenügend; 2 = schlecht; 1 = sehr schlecht (Berner Zeitung)