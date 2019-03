YB-Noten: Sows Traumpass, Hoaraus Klasse

David von Ballmoos: Note 4,0

Eine Unachtsamkeit in der Startphase, später kaum geprüft, beim 0:1 konnte er nichts ausrichten, zur Pause angeschlagen ausgewechselt. Die Blessur ist aber nicht gravierend.

Kevin Mbabu: Note 4,5

Hatte Mühe mit dem wirbligen Axel Bakayoko, nach vorne mit Einfluss und guten Flanken. Sehr stark, wie er das 3:2 mit einem Pass auf Schick einleitete.

Grégory Wüthrich: Note 3,5

Einige Unsicherheiten, unglücklich beim ersten Gegentor. Nach der Pause deutlich besser.

Steve von Bergen: Note 5,0

Der Routinier ist immer noch sehr wertvoll. Bissig, souverän.

Loris Benito: Note 5,0

Gefiel mit Aggressivität und positiver Körpersprache. Schaltete sich oft nach vorne ein, holte den Handelfmeter vor dem 2:2 mit seiner Flanke heraus.

Sandro Lauper: Note 4,5

Seine Passgenauigkeit setzte er immer wieder ein, ihm unterliefen aber auch ein paar Patzer. Im 4-1-2-3-System mit vielen Ballkontakten als Gestalter vor der Verteidigung.

Djibril Sow: Note 5,0

Leistete sich einige Pausen. Aber wie er Hoarau vor dem 1:1 mit einem Hackenpass grossartig freispielte, verdiente das Prädikat Weltklasse.

Michel Aebischer: Note 4,5

Fleissig, aber eher glücklos. An der Entstehung des schön herausgespielten 1:1 beteiligt.

Christian Fassnacht: Note 4,0

Er ist wie einige Mitspieler nicht in der Form seines Lebens. Betrieb viel Aufwand, setzte sich aber selten durch.

Guillaume Hoarau: Note 6,0

Drei Tore, Mann des Spiels, Held am Kids Day. Der Franzose ist selbst dann überragend, wenn er nach Verletzungspause noch nicht in Bestverfassung ist. Hätte in der Nachspielzeit auf den mitgelaufenen Ngamaleu abspielen müssen – eine bessere Note wäre aber auch dann nicht möglich gewesen.