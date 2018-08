YB-Noten: Ngamaleus Nadelstiche

David von Ballmoos: Note 4,5

Nach 337 Minuten erstmals in dieser Saison bezwungen. Beim Penalty Schürpfs machtlos, ebenso beim 2:3 kurz vor Schluss. Die anderen Prüfungen erledigte der Goalie tadellos.

Kevin Mbabu: Note 4

Nicht so auffällig und dominant wie in den ersten drei Partien. Der rechte Verteidiger hielt sich in der Offensive zurück, in der Defensive agierte er stabil. Hatte Glück, dass der Schiedsrichter in der Nachspielzeit sein Handspiel nicht mit einem Penalty bestrafte.

Gregory Wüthrich: Note 5

In der ersten Halbzeit gegen Eleke im letzten Moment zur Stelle, kurz vor Schluss rettete der Innenverteidiger gegen Gvilia in höchster Not. Der Penaltypfiff nach Handspiel Wüthrichs war streng.

Steve von Bergen: Note 5

Von der ersten Sekunden an präsent, umsichtig und zweikampfstark. Verhinderte zu Beginn der zweiten Halbzeit gegen Gvilia ein scheinbar sicheres Tor. Wurde nach 78 Minuten angeschlagen ausgewechselt, danach kam YB noch einmal in Bedrängnis.

Loris Benito: Note 4,5

Der Linksverteidiger hatte seine Seite mehrheitlich im Griff. Rückte nach der Auswechslung von Bergens in die Innenverteidigung.

Christian Fassnacht: Note 3,5

Nach starken Auftritten in den Vorwochen war es diesmal nicht der Tag des Flügels. Bemüht, vermochte sich aber kaum einmal in Szene zu setzen.

Djibril Sow: Note 4

Nach schwungvollem Beginn verlor der Mittelfeldakteur an Einfluss. Ihm unterlief zudem nach der Pause ein böser Ballverlust, der fast zum Ausgleich geführt hätte.

Sékou Sanogo: Note 5

Die Schaltzentrale im YB-Spiel. Sanogo war Ausgangspunkt fast aller Angriffe. Enorm ballsicher.

Miralem Sulejmani: Note 5

Bereitete mit einer geschnippelten Ecke das 1:0 Hoaraus vor, ­wirbelte links wie rechts, war an vielen Offensivaktionen beteiligt. Einzig ein Tor wollte dem Serben nicht gelingen.

Nicolas Ngamaleu: Note 5,5

Ersetzte erneut den verletzten Roger Assalé. Mit seinem Tempo steter Unruheherd. Lief unermüdlich hinter die Luzerner Abwehr und belohnte sich mit dem schönen 2:1 für seine starke Leistung.

Guillaume Hoarau: Note 5,5

Der Franzose war bestens aufgelegt, tunnelte Grether sehenswert. Ergänzte sich vorzüglich mit dem schnellen Ngamaleu. Vor allem erzielte er seine Saisontore 3 und 4.

Sandro Lauper: Note 4,5

64. Minute für Fassnacht. Fügte sich im defensiven Mittelfeld gut ein. Bewies bei einigen Pässen seine Spielübersicht.

Ulisses Garcia: ohne Note

78. Minute für von Bergen. Der linke Verteidiger kam zu seinem Pflichtspieldebüt im YB-Trikot.

Jean-Pierre Nsame: ohne Note

80. für Hoarau.

Noten: 6 = herausragend; 5 = gut; 4 = solid; 3 = ungenügend; 2 = schlecht; 1 = sehr schlecht. (Berner Zeitung)