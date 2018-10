YB-Noten: Herausragender Lauper, starke Einwechselspieler

YB dominiert das Spiel, doch der Ball will einfach nichts ins Tor. Auch nicht vom Elfmeterpunkt aus. Sion hingegen geht mit dem ersten Abschluss in Führung, profitiert zudem von einem Eigentor der Berner. Und so liegt der Meister nach einer Stunde 0:2 hinten. Dann kommen Hoarau und Sulejmani ins Spiel... Mehr...

Von Raphael Hadorn 27.10.2018