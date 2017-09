YB-Noten: Fassnacht Klassenbester

David von Ballmoos: Note 4

Stand wenig im Fokus, weil der FC Luzern sich kaum eine anständige Torchance erspielte. Beim 1:1-Ausgleich des FCL agierte er zu zurückhaltend – und sah dann beim Gegentor aus wenigen ­Metern unglücklich aus.

Kevin Mbabu: Note 5

Mit seiner Kraft und seinem Laufvermögen in der Offensive wie fast immer ein belebendes Element. Drückte aufs Gaspedal. Und war in der Defensive, wo er sich weniger wohl fühlt, kaum einmal richtig gefordert.

Kasim Nuhu: Note 5

Der Schrank bestritt seine Zweikämpfe kompromisslos wie immer. Zudem scheint er seine Angewohnheit, in jeder Partie für einen Bock schlecht zu sein, ab­gestellt zu haben. Bei Standardsituationen gefährlich, gab vor dem 1:1 die Vorlage mit dem Kopf.

Steve von Bergen: Note 4,5

Weniger auffällig als Nuhu, aber auch aufmerksam, robust, solid.

Jordan Lotomba: Note 5

Vor der Pause mit einigen starken Aktionen auf der linken Seite. Der 18-Jährige flitzte auf und ab und gefiel mit filigranen Einlagen.

Christian Fassnacht: Note 5,5

Der formstarke Flügel setzte sich mehrmals gut in Szene, aber im gegnerischen Strafraum vorerst selten durch. An der Entstehung des 2:1 jedoch massgeblich beteiligt mit einem gewonnenen Kopfballduell. In der Schlussphase drehte Fassnacht auf, schoss das 3:1, gab den Pass vor dem 4:1.

Djibril Sow: Note 4,5

Fiel im zentralen Aufbau nicht auf. Versuchte, einfach und gradlinig zu spielen. Das gelang ihm. Impulse nach vorn blieben vom Techniker diesmal Mangelware.

Sékou Sanogo: Note 5

Holte sich früh eine Gelbe Karte nach ärgerlichem Ballverlust. Damit ist er am Sonntag in Sitten gesperrt. Insgesamt aber glänzte der Ivorer mal wieder als Eroberer im Mittelfeld, ging keinem Duell aus dem Weg, gewann die meisten. Bereitete das 3:1 mit weitem Pass vor.

Miralem Sulejmani: Note 5

Gut aufgelegt, probierte viel. Schlug den Eckball vor dem 1:0 sowie den Freistoss vor dem 2:1.

Roger Assalé: Note 5

Viel unterwegs, oft rasant, beschäftigte die Luzerner mit seinen flinken Bewegungen. Und bewies erneut ungewohnten Torriecher, als er vor dem 1:0 dort stand, wo ein Torjäger stehen muss (und Assalé eher selten). Auch am 3:1 beteiligt.

Jean-Pierre Nsamé: Note 4,5

Der kräftige Stürmer rieb sich in vielen Zweikämpfen auf. Und wurde für seinen Einsatz mit dem Kopfballtor zum 2:1 belohnt.

Thorsten Schick: ohne Note

77. Minute für Sulejmani.

Nicolas Ngamaleuohne: ohne Note

77. Minute für Nsamé. Schoss das 4:1 nach feinem Dribbling.

Michel Aebischer: ohne Note

88. Minute für Sow.

Noten:6 = herausragend; 5 = gut; 4 = solid; 3 = ungenügend; 2 = schlecht; 1 = sehr schlecht. (fdr)