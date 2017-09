YB-Leihgabe startet durch

Infobox

Welche Berner Amateurmannschaft hat in der jüngsten Vergangenheit im helvetischen Cup die grössten Stricke zerrissen? Es ist definitiv der Promotionsligist Köniz. In den letzten fünf Jahren preschten die Berner Vorstädter immer mindestens bis in die Achtelfinals des Wettbewerbs vor, sorgten für etliche Überraschungen. Auch in der letzten Spielzeit stand der FCK vor einem Coup, scheiterte jedoch nach grossem Kampf im Achtelfinal im Elfmeterschiessen am Superligisten FC Luzern.



Eine Saison vorher hatten die Könizer sogar im Cup (unter anderem nach einem 3:1-Sieg über die Grasshoppers) überwintert. Sie wurden damals im Viertelfinal auswärts vom Superligisten ­Lugano in der Verlängerung in die Schranken gewiesen.



Am Sonntag (14.30 Uhr, Sportplatz Liebefeld) bietet sich den Vorstädtern die Chance, sich für die Niederlage im Tessin zu revanchieren. Allerdings gab es beim FCK in den letzten Tagen Unruhe zu beklagen. Nach der 0:7-Kanterniederlage im Meisterschaftsspiel in Nyon trat Bernard Pulver von seinem Posten als Trainer zurück. «Freiwillig», wie der ehemalige YB-Goalie, der dem Verein auch als Präsident vorsteht, betont. Eine Chance für Köniz könnte derweil der Reisestress sein, dem die Luganesen in dieser Woche wegen ihres Engagements in der Europa League ausgesetzt waren. Erst gestern kamen sie von ihrem strapaziösen Trip nach Israel zurück.lüp