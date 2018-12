YB-Höhenflug weckt Begehrlichkeiten

Die Dominanz der Young Boys in der Super League ist allumfassend. Am Sonntag, beim 3:1 in Basel gegen den ängstlichen Rivalen FCB, totalisierten sie 16:2 Schüsse und 12:1 Corner. 2018 wird als vielleicht bestes Jahr in die Clubgeschichte eingehen, im wunderbaren Kader traut man fast der halben Belegschaft einen Transfer in eine Topliga zu. Im Idealfall verlassen dabei pro Jahr zwei Spieler den Verein, aber das dürfte schwierig umzusetzen sein.