YB verliert den wertvollsten Fussballer

Der Leitwolf geht – und hinterlässt eine riesige Lücke. Steve von Bergen war in den letzten Jahren der wichtigste Spieler bei den Young Boys, wertvoller noch als Torjäger Guillaume Hoarau. Von Bergen hält die Mannschaft zusammen, er leitet die Mitspieler an, ist der perfekte Anführer und insbesondere für die vielen jungen Fussballer ein ausgezeichneter Lehrmeister. An seiner Seite entwickelten sich mehrere Talente zu Spitzenkräften, von Florent Hadergjonaj über Kasim Nuhu bis Kevin Mbabu.