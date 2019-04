YB verlängert Vertrag mit Wölfli um ein Jahr

So wurde er zur Legende: Marco Wölfli hält im entscheidenden Spiel am 28.04.2018 gegen den FC Luzern in der 77. Minute einen Foul-Penalty. Video: SRF

YB nennt den 36-Jährigen ein «Paradebeispiel für Klubtreue»: Marco Wölfli kam im Sommer 1998 in das U17-Team der Young Boys; am 9. Oktober 1999 spielte er im Nationalliga-B-Heimspiel gegen Nyon vor 2050 Zuschauern im Wankdorfstadion erstmals für die erste Mannschaft.

Mittlerweile bringt es Wölfli auf 453 Einsätze in YB-Ernstkämpfen, darunter zwei Spiele in der Champions-League-Gruppenphase und vier Partien im ehemaligen UI-Cup. Mit Ausnahme eines eineinhalbjährigen leihweisen Gastspiels beim FC Thun (2002/03) spielt Wölfli seit 21 Jahren für YB.