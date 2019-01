Der Regen im Trainingslager in Belek war am Samstag so stark, dass die erste Testpartie der Young Boys im neuen Jahr gegen den VfL Osnabrück aus der 3. Bundesliga kurzerhand auf dem hoteleigenen Rasen durchgeführt werden musste.

Bei kalter und nasser Witterung verlor YB vor hundert Zuschauern 1:2, das einzige Berner Tor erzielte in der 37. Minute Michel Aebischer, der am Freitag zum Freiburger Sportler des Jahres gekürt worden war. Der 22-jährige Mittelfeldspieler hatte sich gegen Schwinger Lario Kramer und Bergläufer Rémi Bonnet durchgesetzt.