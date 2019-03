Vor gut 5000 Zuschauern im Letzigrund schien die Berner Serie zu reissen. Roger Assalé scheiterte in der 68. Minute mit einem Foulpenalty an Lindner, in der zweiten Minute der Nachspielzeit wehrte der Österreicher den Kopfball von Mohamed Camara mirakulös ab.

Zu einem Punkt beim Debüt von Tomislav Stipic reichte es den Zürchern dennoch nicht, auch wenn sie zumindest phasenweise leichte Aufwärtstendenz zeigten. Die goldene Chance zum Zürcher Führungstreffer vergab Nedim Bajrami in der 55. Minute, als er nach einem Abpraller von David von Ballmoos mit dem Nachschuss aus nächster Distanz am YB-Keeper scheiterte.

Besonders bitter für die Grasshoppers, die im neunten Spiel in Folge die achte Niederlage kassierten, war die Tatsache, dass Neuchâtel Xamax, der direkte Konkurrent im Abstiegskampf, gegen Sion 3:1 siegte. Der Rückstand des Rekordmeisters auf die Neuenburger in der Tabelle beträgt nun vier Punkte.

Rangliste: 1. Young Boys 24/65 (65:21). 2. Basel 23/43 (45:35). 3. Thun 23/36 (45:34). 4. St. Gallen 23/31 (37:41). 5. Zürich 23/29 (31:33). 6. Luzern 23/29 (35:43). 7. Lugano 23/26 (33:38). 8. Sion 24/26 (36:40). 9. Neuchâtel Xamax FCS 24/22 (32:51). 10. Grasshoppers 24/18 (24:47).