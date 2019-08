YB trifft auf Roter Stern oder Kopenhagen

Die Young Boys gehörten aufgrund des schwachen Koeffizienten zu den ungesetzten Teams und hätten mit etwas Lospech auf Ajax oder Celtic treffen können. Nun ist es der Sieger aus dem Duell zwischen Roter Stern Belgrad und dem FC Kopenhagen, der YB am zweiten Einzug in die Königsklasse hindern will.

Gegen die Serben, auch sie haben den Europapokal der Landesmeister schon gewonnen, traten die Berner schon einmal an in der Qualifikation zur Champions League. 2004 war das, in der zweiten Quali-Runde, YB führte im Hinspiel zu Hause nach Toren von Stéphane Chapuisat und Adrian Eugster 2:0, gab den Vorsprung in der Schlussphase aber preis und spielte 2:2. Das Rückspiel gewann Roter Stern 3:0. Gegen den zweiten möglichen Gegner, Kopenhagen, hat YB noch nie gespielt.