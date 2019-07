YB stottert zum Start in die Super League

Überraschend gelingt den Young Boys gegen Aufsteiger Servette zu Hause nur ein Unentschieden. Ngamaleu brachte YB früh in Führung, Wüthrich glich für die Gäste noch in der gleichen Halbzeit aus.

Berner Blitzstart

Viel deutlicher hätten ja die Vorzeichen nicht stehen können. Meister gegen Aufsteiger, YB gegen Servette, das Spiel im Stade de Suisse, wo die Berner vergangene Saison in der Liga nur einmal verloren hatten. Und so ging es auch erst einmal los: Zweite Minute, ein Kopfball von Hoarau, ein erstes Ausrufezeichen. Drei Minuten später kommt wieder eine Flanke in den Strafraum, Servettes Koné kann auf der rechten Seite gegen Sulejmani nicht viel machen, in der Mitte hat Ngamaleu leichtes Spiel und trifft zur YB-Führung.