YB stolpert über Luzern

Nach einer Viertelstunde bot sich dem Brasilianer Ryder Matos die Möglichkeit, die Luzerner in Führung zu bringen. Er verfehlte mit seinem Kopfball aber das Tor. Celestini sah danach ein Team, das sich auflehnte und es schaffte, gegen den Meister das 0:0 bis zur Pause zu halten. Verlass war dabei, einmal mehr, auch auf Goalie Müller. Er lenkte nach 35 Minuten einen Schuss von Aebischer in Corner.

Gelb-Rote Karte als Initialzündung

YB-Trainer Gerardo Seoane hatte den FC Luzern, der bis Sommer 2018 sein Arbeitgeber gewesen war, im Vorfeld der Partie als «echten Prüfstein» bezeichnet. Seine Mannschaft hatte zwar mehr Ballbesitz. Aber sie tat sich schwer, Lücken zu finden gegen aufopfernd kämpfende Luzerner, die wiederum ihr Glück mit Kontern suchten - wie in der 74. Minute. Matos enteilt, Zesiger bedrängte ihn. Schiedsrichter Tschudi erkannte im Verhalten des Berner Verteidigers eine Regelwidrigkeit: Er schickte Zesiger mit der Gelb-Roten Karte vom Platz. Der Freistoss Ndenges aus günstiger Position brachte nichts ein. Aber die Luzerner fanden ihr Glück doch noch. Und eine Schlüsselrolle spielte dabei Fabian Lustenberger, der Captain der Berner, der einst beim FC Luzern zum Profi aufgestiegen war, bevor er 2007 in die Bundesliga zu Hertha Berlin zog. Schürpf flankte von der linken Seite, Lustenberger lenkte den Ball ins eigenen Tor ab.

Zu zehnte rannten die Young Boys an – vergeblich. Ngamaleu (86.) liess die beste Chance zum Ausgleich ungenutzt. Dafür fiel auf der Gegenseite noch ein zweiter Treffer. Der eingewechselte Eleke traf zum 2:0 und sorgte für Jubelstürme bei den Zuschauern. Damit ist auch der Einstand von Celestini in Luzern geglückt: zwei Spiele, sechs Punkte. Und die Konstellation an der Spitze der Liga ist nun die: Gewinnt der FC St. Gallen am Sonntag in Basel, ist er der neue Leader, weil er dann das bessere Torverhältnis hat als die Berner.

Xamax punktet in Lugano

Im zweiten Spiel des Abends trennten sich Lugano und Neuchâtel Xamax 1:1. Mijat Maric hatte die Tessiner in der 35. Minute in Führung gebracht, Geoffroy Serey Dié glich mit einem Foulpenalty noch vor der Pause aus. Es war das erste Tor des Ivorers nach seiner Rückkehr in die Super League. Die Neuenburger kreierten in der Schlussphase noch mehrere Chancen, scheiterten aber immer wieder am starken Lugano-Goalie Noam Baumann.

Die Partie nahm für das Heimteam also ein glückliches Ende, nachdem sie bitter begonnen hatte. Nach einem frühen Zusammenprall mussten Jonathan Sabbatini (12. Minute, Verdacht auf Fussverletzung) und Mattia Bottani (22., Verdacht auf Gehirnerschütterung) vorzeitig vom Feld.

Dritte Halbzeit – der Tamedia Fussball-Podcast



Die Sendung ist zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts oder direkt hier: