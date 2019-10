YB siegt mit dem «Standard-Resultat»

Auch sein Gegenüber zeigte aber eine starke Leistung, Yanick Brecher verhinderte mit mirakulösen Reflexen gegen Fassnacht und Roger Assalé ein höheres Defizit. In der 73. Minute erhöhte dann Frederik Sörensen, dem Dänen wurde in Tornähe zu viel Platz gelassen, und er kam so zum ersten Pflichtspieltor für Gelb-Schwarz. Dass danach noch ein weiteres Tor von Michel Aebischer annulliert wurde, fiel nicht ins Gewicht, vor allem, weil Jean-Pierre Nsamé in der Nachspielzeit doch noch zum 4:0 traf.

Es ist das Standard-Resultat in dieser Saison zwischen diesen beiden Clubs, schon die beiden Meisterschaftspartien hatten mit demselben Skore geendet. YB kann damit weiter auf den ersten Cupsieg in diesem Jahrtausend hoffen. Es wäre der erste seit 1987 und nach 32 Jahren voller Pech, Pannen und mit etlichen Niederlagen gegen Unterklassige.