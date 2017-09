YB mit einer reifen Leistung ins Achtelfinale

Egal, wie eloquent oder pene­trant ein Trainer seiner Mannschaft zuredet und wie warnend er den Mahnfinger hebt: Treten Fussballer als klare Favoriten zu einer Partie an, schwingt latent immer die Gefahr mit, dass sie auf dem Rasen halt doch eine Spur zu wenig gewissenhaft agieren und den Aussenseiter unbewusst zu wenig ernst nehmen.

Die YB-Ausgabe 2017/2018 bekundet diesbezüglich bis anhin keine Probleme. Nach dem seriösen Auftritt in der ersten Cuprunde im Stadtderby gegen Breitenrain (3:0) legten die Berner auch im Sechzehntelfinal in Basel gegen die Old Boys Zeugnis ihrer Reife ab. Die Leistung böte gar Stoff für ein Lehrvideo, wie man widerspenstigen Aussenseitern so richtig den Schneid abkauft.

Ein einseitiges Spiel

Schon nach zehn Minuten hatten die Berner vier Schüsse auf das Tor des Promotionsligisten abgegeben, ohne dass die Basler dabei überhaupt einen Ball in der YB-Platzhälfte berührt hätten. Präsent und giftig agierten die Berner, der 1:0-Führungstreffer von Jean-Pierre Nsamé per Abstauber, nachdem Thorsten Schick den Pfosten getroffen hatte, lenkte das Spiel schnell in klare Bahnen.

Weil die Young Boys auch in der Folge keinen Deut nachliessen, verkam die Begegnung zu einer extrem einseitigen Angelegenheit, die durch Christian Fassnacht, der ein starkes Solo mit einem satten Weitschuss zum 2:0 veredelte (28.), auch schnell entschieden wurde.

«YB hat sich in den letzten Jahren einige bittere Patzer im Cup geleistet. Das wollten wir heute auf jeden Fall vermeiden», sagte Fassnacht, der vom linken Flügel aus permanent mit grossem Tatendrang auffiel, zu etlichen erfolgreichen Dribblings ansetzte und so immer wieder für viel Gefahr vor dem Basler Tor sorgen konnte.

Teixeiras Debüt

Sein Debüt im YB-Dress gab derweil Pedro Teixeira, der unlängst vom Challengeligisten Xamax zu den Bernern gestossen ist. Der 19-Jährige wirbelte in einem Zweimannsturm, zunächst an der Seite von Nsamé, der jedoch zehn Minuten vor der Pause nach einem Schlag an den Kopf durch Roger Assalé ersetzt werden musste.

Teixeira fügte sich gut ins Berner Ensemble ein, traute sich einiges zu, wirkte agil, suchte mit seiner tollen Technik oft Eins-gegen-eins-Situationen, in denen er sich aber auch hie und da verhedderte. Zudem hatte der Doppelbürger (Schweiz/Portugal) bei zwei Abschlüssen ans Aluminium auch einiges Pech zu beklagen. Nichtsdestotrotz drängte sich Teixeira als weitere Alternative im üppig besetzten YB-Angriff auf.

Apropos Angriff: Auch im zweiten Spielabschnitt zeigten sich die YB-Akteure bestrebt, mit Lust und Verve nach vorne zu spielen. Zwar eine Spur weniger resolut als noch zu Beginn des Spiels, aber immer noch mit so viel Klasse, dass zwei weitere ­Tore für die Berner zum 4:0-Endstand resultierten. Roger Assalé buchte doppelt und rundete den gelungenen und vor allem ­se­riösen YB-Vortrag ab. (Berner Zeitung)