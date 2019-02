Der 40-Jährige ist während der Torserie von Gastspielen auf Provinzplätzen via den Cheftrainersessel Luzerns zum begehrtesten Coachingjob der Schweiz gekommen. Er muss nun nicht mehr überlegen, wie er die Rüedis oder Ulrichs ersetzt, sondern die Hoaraus, Mbabus und Sulejmanis, die allesamt verletzt sind. Letzten Sonntag beim 1:1 in Thun zeigte YB ohne dieses Trio eine der schwächeren Darbietungen in dieser Saison.

Der FCZ fragt sich nach dem Warum

Andere Sorgen hat YBs Gegner von Sonntag. Das 1:3 gegen Neapel in der Europa League hat beim FC Zürich Fragen aufgeworfen. Nicht wegen der Niederlage an sich, doch wegen der Art und Weise, wie sie zustande kam. An Hemmungen litten die Spieler, analysierte Ludovic Magnin, an einer Blockade. Er fragte nach dem Warum und wusste am Tag danach noch immer keine Antwort.

So kommt die Aufgabe in Bern gelegen. Wiedergutmachung. Mittelfeldspieler Hekuran Kryeziu sagt, dass man im Vergleich zu Napoli wisse, was sie in Bern erwarten würde. Der Meister. Der Leader. Eine Mannschaft, die Anfang Oktober das letzte Mal verloren hat.

Aber eben auch: nicht Napoli. Nur ist dieser Kryeziu gesperrt, genauso wie Benjamin Kololli. Es könnte zum Debüt von Grégory Sertic kommen, der Leihe aus Marseille.