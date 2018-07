YB leiht Seferi an Winterthur aus

Seit Taulant Seferi im Januar 2015 zu den Young Boys gestossen ist, hat er gerade mal 116 Pflichtspielminuten mit der ersten Mannschaft absolviert: Immer wieder warfen Verletzungen den talentierten Offensivspieler zurück. Die Rückrunde der letzten Saison verbrachte er beim FC Wohlen und kam in der Challenge League zu 15 Einsätzen, in denen ihm zwei Tore gelangen.

Auch in dieser Saison soll der mittlerweile 21-Jährige in der zweithöchsten Spielklasse Erfahrungen sammeln: Wie der BSC YB am Montag mitteilt, wird der albanisch-mazedonische Doppelbürger an den FC Winterthur ausgeliehen. Seferi steht bei den Bernern noch bis kommenden Sommer unter Vertrag.

Die Young Boys leihen Offensivspieler Taulant Seferi für die bevorstehende Saison an den FC Winterthur aus. Bereits die vergangene Rückrunde hatte der 21-Jährige in der Challenge League (mit dem FC Wohlen) bestritten. #BSCYB pic.twitter.com/34qjRy8Spy — BSC Young Boys 16. Juli 2018

(mb/pd)