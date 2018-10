YB hat ein Team voller Nationalspieler

In der Länderspielpause war erneut fast die halbe YB-Mannschaft mit Nationalteams unterwegs. Angefangen bei Christian Fassnacht, der in der Schweizer Auswahl debütierte und in Belgien (1:2) sowie Island (2:1) im Rahmen der Nations League zu zwei Kurzeinsätzen kam. Auch Torhüter David von Ballmoos sowie Djibril Sow, beide frühere Nachwuchsnationalspieler, standen im helvetischen Kader, wurden aber nicht eingesetzt.

Und der zuletzt angeschlagene Kevin Mbabu besitzt hinten rechts gar die Chance, zum Stammspieler aufzusteigen. Zudem gehört die langjährige U-Auswahl-Kraft Loris Benito dem erweiterten Angebot an, er ist zweifellos deutlich besser als François Moubandje, der als Linksverteidiger Ersatz des gesetzten Ricardo Rodriguez ist.

Mit Denis Zakaria, Florent Hadergjonaj, Renato Steffen sowie den Torhütern Roman Bürki und Yvon Mvogo haben zudem fünf weitere Schweizer Nationalspieler eine YB-Vergangenheit, Mvogo feierte am Montag in Island ein starkes Debüt.

Gleich 10 Fussballer also haben in der Nationalmannschaft derzeit einen Bezug zu den Young Boys. Das hat es in der langen Länderspielgeschichte vermutlich noch nie gegeben.

Damals, im August 1986

Akteure, die beim YB-Rivalen Basel spielen oder spielten, gibt es aktuell 11, einige von ihnen sind wie Yann Sommer, Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka oder Manuel Akanji Leistungsträger. Zuletzt aber war nur der junge Stürmer Albian Ajeti dabei. Die Young Boys haben dem FCB also auch bezüglich Wert für die Schweizer Equipe den Rang abgelaufen.

In den Meisterjahren zwischen 1957 und 1960 gehörten stets mehrere YB-Spieler zum Nationalteam, in den folgenden Jahrzehnten waren jedoch selten viele Vertreter der Young Boys dabei. Im einzigen Meisterjahr zwischen 1960 und 2018 aber, 1986 war das, gab es mal ein Länderspiel mit gleich fünf eingesetzten YB-Akteuren.

Beim 2:0 gegen Frankreich im August vor 32 Jahren bestritt Goalie Urs Zurbuchen eines seiner zwei Länderspiele, dazu spielten die Defensivspieler Martin Weber, Jürg Wittwer und Urs Bamert sowie Regisseur Georges Bregy. Danach waren, wenn überhaupt, stets nur ein oder zwei Mitglieder von YB dabei, etwa Stéphane Chapuisat am Ende seiner Karriere oder Hakan Yakin.

Und Nationalspieler aus dem Kanton Bern gab es in den letzten 30 Jahren nicht viele, am erfolgreichsten war der heutige YB-Sportchef Christoph Spycher (47 Einsätze zwischen 2002 und 2010), der aber bereits aus der Auswahl zurückgetreten war, als er 2010 zu den Young Boys wechselte.

Bei YB ist insgesamt mehr als die halbe Mannschaft in Nationalteams engagiert. Und die Routiniers Marco Wölfli, Steve von Bergen, Miralem Sulejmani sowie Guillaume Hoarau haben eine teilweise lange Länderspielvergangenheit. Neben den fünf erwähnten Akteuren aus dem erweiterten Aufgebot der Schweiz gehören die zuletzt wegen Blessuren nicht aufgebotenen Jordan Lotomba und Sandro Lauper zur U-21.

In dieser Auswahl standen letzte Woche zudem Ulisses Garcia und Michel Aebischer in der Startformation beim 1:3 in der EM-Qualifikation in Wales. Die Verteidiger Leo Seydoux (U-20) sowie Jan Kronig (U-19) sind Leistungsträger in ihren Teams und absolvierten in den letzten Tagen zwei beziehungsweise drei Länderspiele.

Auch die Vertreter der afrikanischen YB-Fraktion werden oft für ihre Auswahlen aufgeboten. Sékou Sanogo bei der Elfenbeinküste sowie Nicolas Ngamaleu bei Kamerun waren diesmal nicht dabei. Roger Assalé wurde bei der Elfenbeinküste eingewechselt, Mohamed Ali Camara sass bei Guinea auf der Bank.

Nsames Länderspiel

Dario Marzino, Leonardo Bertone und Grégory Wüthrich schliesslich sind frühere Nachwuchs-Nationalspieler, wobei der Schweizer Nationaltrainer Vladimir Petkovic vor ein paar Jahren sogar erklärte, Wüthrich sei neben Nico Elvedi (heute bei Gladbach und im Nationalteam) der interessanteste junge Schweizer Innenverteidiger.

Der knapp 20-jährige Pedro Teixeira wiederum wird seit Jahren für Schweizer U-Auswahlen aufgeboten, Thorsten Schick bestritt einst drei Länderspiele für Österreichs U-20, Jean-Pierre Nsame wurde in Kameruns Nationalteam bisher einmal eingesetzt.

Es gibt also nach Christian Fassnachts märchenhaftem Aufstieg und seiner Premiere in der Schweizer Auswahl tatsächlich keinen einzigen Fussballer im 25-Spieler-Kader der Young Boys mehr, der nicht irgendwann ein Länderspiel bestritten hat. Auch das ist ein Zeichen für das hohe Niveau im Team.

(Berner Zeitung)