YB gewinnt turbulentes Spitzenspiel

St. Gallen also stürmte an, führte früh durch ein Tor von Babic, der nur kurze Zeit später noch die Unterlatte traf. YB hatte Mühe in der Abwehr, Zesiger kam ein ums andere Mal zu spät - und traf dann plötzlich vorne per Kopfball zum 1:1. Es war ein wildes Hin und Her, beide Teams kämpften mit offenem Visier - und blieben gerade in der Luft gefährlich. Itten staubte nach 25 Minuten nach einem sehenswerten Absatztrick Demirovics ab, nur fünf Minuten später glich Fassnacht per Kopfball nach einer Garcia-Flanke aus. 2:2 stand es zur Pause nach enorm intensiven 45 Minuten.

Bern mit dem besseren Ende

YB-Goalie von Ballmoos konnte wegen Adduktorenbeschwerden nicht zur zweiten Halbzeit antreten, Routinier Wölfli sprang ein. Die zweite Halbzeit begann YB wacher: Wieder traf Zesiger, wieder nach einem Corner, wieder per Kopf. Doch auch diesmal hatte die Berner Führung nicht lange Bestand. Sörensen unterschätzte im YB-Strafraum eine Flanke von Muheim, Demirovic köpfelte zum 3:3 ins Tor. Längst war in diesem wilden, mitreissenden Spiel auch ein 4:4, ein 5:5, ein 6:6 denkbar. YB aber blieb in der hitzigen Schlussphase cooler: Nsame traf nach starker Vorarbeit von Ngamaleu zum 4:3, St. Gallen war zu keiner Reaktion mehr fähig. Die Young Boys bleiben dank dem knappen Sieg Leader, die Ostschweizer hinter dem FCB zweiter Verfolger.

FCZ mit drittem Sieg in Folge

3:2 gegen Basel, 1:0 in Thun - und nun 4:2 gegen Sion: Der FC Zürich gewann vor 8564 Zuschauern zum dritten Mal in Folge und verteidigte damit Rang 4 in der Tabelle.

Die Mannschaft von Trainer Ludovic Magnin startete forsch und führte nach einem Treffer von Blaz Kramer schon nach drei Minuten. Aber nur zehn Minuten später sah die Zürcher Welt düster aus. Zuerst glich Bastien Toma für die Walliser aus, dann traf Ermir Lenjani. Beide Tore entstanden über die linke Abwehrseite des FCZ, auf der Benjamin Kololli eine höchst unglückliche Figur abgab. Für den Verteidiger endete der Arbeitstag mit einem Denkzettel seines Chefs: Magnin wechselte ihn kurz vor der Pause aus.

Der Gastgeber war zu einer Reaktion fähig. Noch vor Ende der ersten Halbzeit glich er aus. Innenverteidiger Nathan scheiterte mit einem Kopfball an Sion-Goalie Anton Mitrjuschkin, setzte aber hartnäckig nach und glich aus. Dieses Tor brach den Widerstand. Gleich nach Beginn der zweiten Halbzeit verwertete Marco Schönbächler eine Hereingabe von Kramer. Und nach 75 Minuten beseitigte Antonio Marchesano die letzten Zweifel: Nach einem Foul von Quentin Maceira an Schönbächler liess er Mitrjuschkin mit einem Penalty keine Chance.

Der FCZ hatte in der zweiten Hälfte leichtes Spiel, weil der Gegner den Betrieb einstellte, ja einen jämmerlichen Eindruck hinterliess. Sion hat in den letzten sieben Partien gerade einmal einen Punkt geholt.

Telegramme:

Young Boys - St. Gallen 4:3 (2:2)

28'645 Zuschauer. - SR Schnyder.

Tore: 4. Babic (Hefti) 0:1. 23. Zesiger (Aebischer) 1:1. 25. Itten (Demirovic) 1:2. 30. Fassnacht (Garcia) 2:2. 50. Zesiger (Sörensen) 3:2. 55. Demirovic (Muheim) 3:3. 80. Nsame (Moumi Ngamaleu) 4:3.

Young Boys: Von Ballmoos (46. Wölfli); Janko (66. Lotomba), Sörensen, Zesiger, Garcia (82. Bürgy); Fassnacht, Lustenberger, Aebischer, Ngamaleu; Assalé, Nsame.

St. Gallen: Stojanovic; Hefti, Stergiou, Letard, Muheim; Görtler, Quintilla (85. Bakayoko), Ruiz; Itten; Babic (70. Guillemenot), Demirovic.

Bemerkungen: Young Boys ohne Sulejmani, Lauper, Camara, Sierro, Gaudino (alle verletzt) und Martins (U21). St. Gallen ohne Nuhu und Lüchinger (beide verletzt). 7. Lattenschuss Babic.

Verwarnungen: 31. Zesiger (Foul). 44. Muheim (Foul). 43. Letard (Foul). 52. Quintilla (Foul). 73. Guillemenot (Unsportlichkeit). 87. Fassnacht (Foul). 92. Stergiou (Foul). 93. Aebischer (Foul).

Zürich - Sion 4:2 (2:2)

8564 Zuschauer. - SR Klossner.

Tore: 3. Kramer (Schönbächler) 1:0. 7. Toma (Maceiras) 1:1. 12. Lenjani (Toma) 1:2. 45. Nathan 2:2. 49. Schönbächler (Kramer) 3:2. 76. Marchesano (Foulpenalty) 4:2.

Zürich: Brecher; Rüegg, Nathan, Omeragic, Kololli (42. Pa Modou); Janjicic (60. Britto), Domgjoni; Tosin, Marchesano (90. Ceesay), Schönbächler; Kramer.

Sion: Mitrjuschkin; Maceiras, Bamert, Ruiz, Abdellaoui (65. Kasami); Aguilar (78. Uldrikis), Toma, Kouassi; Grgic; Luan (48. Itaitinga), Lenjani.

Bemerkungen: Zürich ohne Sohm (gesperrt), Mahi, Mirlind Kryeziu, Hekuran Kryeziu und Charabadse (alle verletzt). Sion ohne Doumbia, Song, Ndoye, Adão, Zock, Khasa, Raphael und Fickentscher (alle verletzt). 17. Lattenschuss von Marchesano.

Verwarnungen: 44. Lenjani (Foul). 61. Kouassi (Foul). 82. Omeragic (Foul).

Lugano - Basel 0:3 (0:2)

3620 Zuschauer. - SR Tschudi.

Tore: 13. Ademi (Stocker) 0:1. 32. Frei (Petretta) 0:2. 94. Cabral (Frei) 0:3.

Lugano: Baumann; Yao, Maric, Daprelà, Lavanchy; Custodio (89. Holender), Vecsei (66. Covilo); Dalmonte (33. Lovric), Carlinhos, Aratore; Gerndt.

Basel: Omlin; Widmer, Cömert, Alderete, Petretta; Xhaka (74. Zuffi), Frei; Zhegrova (90. Pululu), Stocker, Bua; Ademi (70. Cabral).

Bemerkungen: Lugano ohne Bottani (gesperrt), Sabbatini, Crnigoj, Da Costa, und Sulmoni (alle verletzt). Basel ohne Okafor, Van Wolfswinkel, Ramires und Kuzmanovic (alle verletzt). 84. Lattenschuss Aratore.

Verwarnungen: 22. Cömert (Foul). 24. Frei (Foul). 54. Custodio (Unsportlichkeit). 82. Maric (Foul).