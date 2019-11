YB gewinnt turbulentes Spitzenspiel

Wird es ein 4:4? Ein 5:5, ein 6:6? Irgendwann schien klar, dass in diesem verrückten Spiel zwischen YB und St. Gallen auf jedes Tor ein nächstes folgen würde. Hin und her und hin ging es, und nach Jean-Pierre Nsames 4:3 in der 80. Minute wäre es keinem im Stadion in den Sinn gekommen, nicht mit noch einer Wendung zu rechnen.