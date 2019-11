YB gewinnt eine torreiche Partie gegen Sion

Der Ausgleich von Kasami zum 2:2. (Quelle: SRF)



Am Nachmittag der offenen Verteidigungsreihen war es kurz darauf wieder YB, das in Führung ging. Und wieder war es Nsame, der die haarsträubende Defensivarbeit Sions eiskalt bestrafte. Sein 3:2 in der 29. Minute fiel nach einem Eckball der Gastgeber, die in einen Konter der Young Boys liefen. Das passte zu dieser unterhaltsamen, spektakulären Veranstaltung im Tourbillon.



St. Gallen findet in die Erfolgsspur zurück



Wenn es läuft, dann läufts. So schnell liess sich die Frage am Sonntagnachmittag beantworten. Der 22-jährige Stürmer Cedric Itten trifft nach der Nationalmannschaft (zwei Länderspiele/ drei Tore) auch in der Meisterschaft weiter. In der 39. Minute verwandelte Itten ein Zuspiel von Victor Ruiz zum 2:0 nachdem Verteidiger Letard - ebenfalls nach einer Ruiz-Vorlage den FCSG in Führung brachte. Die Ostschweizer haben die Enttäuschung über die Niederlage bei YB weggesteckt. Sie zeigten, dass sie unbedingt wieder an den Lauf anknüpfen wollen, den sie vor der Länderspielpause und der Niederlage hatten. «Es ist schön wie derzeit alles aufgeht», sagt Itten, «wie derzeit fast jeder Ball reingeht. Ich hinterfrage diese Phase nicht, sondern geniesse sie.»



Der FCSG befindet sich auf Platz 3 in der Tabelle



Aber gegen Xamax war es nicht allein Itten, Zeidler konnte sich auf seine komplette Offensive verlassen. Denn Boris Babic (57.) traf zum zwischenzeitlichen 3:1 und dann erhöhte noch Ermedin Demirovic (73.) auf 4:1. Das Ehrentor erzielte der Brasilianer Neitzke (52.) für Xamax. Der Kybunpark feierte Itten mit Sprechchören, nach dem Spiel das ganze Team. Denn: Der FCSG schob sich auf Platz 3 unmittelbar hinter Basel. Die Ostschweizer sogar bei der Anzahl geschossener Tore auf Augenhöhe mit dem FCB - wer hätte das vor der Saison gedacht?