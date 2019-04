YB bezwingt den FC Zürich und feiert

Berner Fans provozieren Spielunterbruch

Serie hält weiter an

Zum 60. Mal erzielten die Young Boys in einem Meisterschaftsspiel mindestens ein Tor. Seit dem August 2017 und zwei torlosen Auftritten (0:4 daheim gegen Thun und 0:0 gegen den FC Zürich in Zürich) trafen die Berner in den letzten 20 Monaten stets mindestens einmal.

Nicht nur die Young Boys taten sich mit Toreschiessen schwer: Die Partie Thun - St. Gallen endete am Sonntag torlos, womit die Thuner zwar zum achten Mal in Serie nicht gewannen, aber den 3. Platz in der Tabelle mit Erfolg verteidigten. Bei Lugano - Sion (1:1) fielen die zwei Tore ebenfalls erst in den letzten 16 Minuten.

Resultate: Lugano - Sion 1:1 (0:0). Thun - St. Gallen 0:0. Zürich - Young Boys 0:1 (0:0).



Rangliste: 1. Young Boys 29/78 (79:27). 2. Basel 29/53 (52:39). 3. Thun 29/39 (52:47). 4. Sion 29/37 (45:44). 5. St. Gallen 29/36 (40:49). 6. Lugano 29/34 (39:42). 7. Zürich 29/34 (36:41). 8. Luzern 29/34 (42:51). 9. Neuchâtel Xamax FCS 29/29 (37:56). 10. Grasshoppers 29/22 (26:52).