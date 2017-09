YB: Zu wenig entschlossen im Abschluss

Europa League ist Alltag. So weit ist es schon gekommen in Bern – wegen der durchaus passablen Europacupbilanz der Young Boys. Wobei die Partien gegen die breite kontinentale Mittelklasse, zu der Partizan Belgrad gehört, auch in den letzten Jahren einen bescheidenen Pu­blikumsaufmarsch generierten. Am Donnerstag weilten 13'000 Zuschauer in Bern, darunter über 4000 ziemlich leidenschaftliche Serben.

Die Anhänger der Gäste freuten sich bereits nach etwas mehr als zehn Minuten über das Führungstor ihres Teams. Der spielfreudige Zoran Tosic, einst bei Manchester United, hatte eine gute Idee und setzte diese wirkungsvoll um. Seine feine Aktion brachte Marko Jankovic in aussichtsreiche Schussposition. Gegenspieler Kevin Mbabu, offensiv deutlich besser als defensiv, liess sich allzu einfach ausspielen – und Goalie David von Ballmoos war chancenlos.

In einer flotten Begegnung schlug YB schnell zurück. Beide Mannschaften gewährten im Mittelfeld vorerst erstaunlich viele Freiräume, es entwickelte sich ein Hochgeschwindigkeitsspiel mit Vorteilen für die Young Boys. Und bereits in der 14. Minute gelang ihnen der Ausgleich. Djibril Sow hob den Ball elegant in den Strafraum, Miralem Sulejmanis Schussflanke lenkte Roger Assalé auf der Torlinie nach hinten ab, wo Christian Fassnacht zum 1:1 einschoss.

Intensive Zweikämpfe

Nach dem tempo- und torreichen Beginn flachte das Geschehen leicht ab, mit überlegenen Young Boys, die das 2:1 mehrmals knapp verpassten. Die grösste Torchance vergab Assalé, als er aus sehr kurzer Distanz Torhüter Vladimir Stojkovic anschoss.

Und was in der Start­phase nach einem gemütlichen, beinahe kontaktlosen Aufeinandertreffen aussah, geriet zunehmend zu einer intensiven, kampfbetonten Angelegenheit mit lustvollen Zweikämpfen. Der rumänische Schiedsrichter Istvan Kovacs verwarnte dabei gleich zwei Partizan-Akteure wegen Flugeinlagen, wobei Jordan Lotombas Einsatz gegen Tosic kurz nach der Pause auch mit einem Elfmeter für die Gäste hätte bewertet werden können.

Hochkarätige Gelegenheiten allerdings erspielten sich beide Teams lange Zeit keine mehr. Und so soll das kuriose Namensdurcheinander bei Partizan nicht verschwiegen werden. So wirkten im Aufbau Marko Jankovic und Marko Jevtovic nebeneinander, Torhüter Marko Jovicic sass auf der Bank. In der Abwehr verteidigten Nemanja Miletic und Nemanja Miletic, beide Jahrgang 1991. Der eine, die Nummer 26, links, der andere, die Nummer 73, im Zentrum. Und der eingewechselte Theophilus Salomon präsentierte einen interessanten Vornamen.

Fassnachts Matchball

Mit dem Eintritt Salomons immerhin nahm die Partie noch mehr Fahrt auf. Partizan agierte nun zwingender, in Führung allerdings hätte in der 70. Minute YB gehen müssen. Zuerst scheiterte Fassnacht aus wenigen Metern an Stojkovic, dann Sow von der Strafraumgrenze aus. Nicht nur in dieser Szene dachte man unweigerlich daran, wie wertvoll ein gesunder Guillaume Hoarau für die Young Boys wäre. Der Torjäger aber ist mal wieder verletzt, seine Coolness fehlte am Donnerstag im Abschluss.

Die Berner Offensivkräfte gefielen jederzeit mit Einsatz, oft mit Spielwitz, selten aber mit der notwendigen Entschlossenheit im Abschluss. Und so musste YB am Ende sogar noch froh sein, dass Solomon (der mit dem grossartigen Vornamen) den Ball kurz vor Schluss nicht an Torhüter David von Ballmoos vorbeibrachte.

Das 1:1 ist für die Young Boys ein ordentlicher, aber kein gelungener Auftakt in die Europa League. Schliesslich ist es das YB-Ziel, mindestens Rang 2 zu er­reichen und weiterzukommen. Gruppenfavorit Dynamo Kiew gewann am Donnerstag – nach 0:1-Pausenrückstand – wie erwartet gegen den albanischen Vertreter Skenderbeu (3:1), auf den die Young Boys am zweiten Spieltag Ende September auswärts treffen. YB wird dann schon ein wenig unter Druck stehen. (Berner Zeitung)