YB: Wenn nur die Kaffeemaschine Probleme bereitet

Die designierte Meisterwoche beginnt am Sonntag erneut mit einem fast vollen Stade de Suisse und einer Gala der Young Boys. Sie überrennen den FC Thun, spielen den Kantonsrivalen schwindlig, erzielen in der ersten Halbzeit vier Tore, könnten zehn Treffer schiessen, gewinnen 5:1. Sie treten 2019 erstmals so auf wie über weite Strecken im begeisternden 2018.