YB: Von Ballmoos fällt mit Schulterverletzung aus

Weil sich YB-Torwart David von Ballmoos (23) im Training die Schulter ausgekugelt hat, muss er operiert werden. Konkret heisst das: Von Ballmoos wird nicht ins Trainingslager nach Jerez (Spanien) mitfliegen. Gemäss aktuellen Einschätzungen wird von Ballmoos für rund drei Monate ausfallen.

Im Trainingslager in Südspanien stehen dem Team von Trainer Adi Hütter also die Torhüter Marco Wölfli, Dario Marzino und Yoël Tschan (aus dem eigenen Nachwuchs) zur Verfügung.

YB ist am Mittwoch ohne David von Ballmoos ins Trainingslager gereist: Der Goalie kugelte sich im Training die Schulter aus. Der 23-Jährige muss sich einer Operation unterziehen und dürfte rund drei Monate ausfallen.

GUTE BESSERUNG, DÄVU! https://t.co/qtbDPbO0T8 #BSCYB pic.twitter.com/RS5uCv4uKP — BSC Young Boys 10. Januar 2018

YB-Sportchef Christoph Spycher sagt, man sei daran, die Situation in aller Ruhe und sehr sorgfältig zu analysieren: «Wir sind nicht unter Zeitdruck und haben grosses Vertrauen in unsere Spieler. Marco Wölfli hat bei seinen fünf Einsätzen in dieser Saison bewiesen, dass auf ihn Verlass ist», lässt sich Spycher in einer Medienmitteilung zitieren. «Selbstverständlich prüfen wir, welche Möglichkeiten sich auf dem Transfermarkt ergeben, und schliessen nicht aus, dass ein zusätzlicher Torhüter geholt wird.» (chh/pd)