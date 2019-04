YB: Traumtore im Trainingsmodus

Bisher ist es in dieser Saison in Liga und Cup ja einzig dem FCL gelungen, diese famosen Young Boys zu bezwingen. Am Mittwoch jedoch schaffen die Gäste nach der Pause bald Fakten. Es ist Jean-Pierre Nsame, der Hoarau-Ersatz, der mit einem herrlichen Treffer das 1:0 erzielt. Zuerst tunnelt er in der 56. Minute im FCL-Strafraum frech Idriz Voca, dann lässt er lässig Christian Schwegler aussteigen, um den Ball aus spitzem Winkel grandios im hinteren Toreck zu versorgen. Es ist ein Kunstwerk mit Schleifchen rundherum.

Von Bergens Regelkunde

Fünf Minuten später ist es der ­erneut überragende Stratege Djibril Sow, der den zweiten Treffer erzielt. Er darf alleine auf Luzerns Goalie David Zibung loslaufen und hat genug Zeit, um sich einige Gedanken zu machen.

Beispielsweise darüber, wie er bei der 0:4-Niederlage im Cupviertelfinal fünf Wochen vorher nach 30 Sekunden aus genau gleicher Position aufs genau gleiche Tor gegen den genau gleichen Torhüter loslaufen durfte – und scheiterte. Diesmal schiebt Sow den Ball locker ins Netz, als sei das alles ein Trainingsspielchen am Donnerstagmorgen.

Ein bisschen Spannung erhält die Partie wieder, weil bei der Handsregel derzeit einzig klar ist, dass nichts klar ist. Von Bergen berührt den Ball bei einer Grätsche mit dem Arm, und den irgendwie extrem strengen, aber irgendwie angesichts der wirren Regellage doch vertretbaren Elfmeter verwandelt Blessing Eleke nur 120 Sekunden nach Sows Tor zum 1:2.

«Ich spiele so lange Fussball», sagt der bald 36-Jährige von Bergen, «aber diese Regel werde ich nicht mehr kapieren.» Es spielt am Ende keine Rolle. In der 70. Minute schon erzielt Ulisses Garcia nach feiner Ballstafette den dritten YB-Treffer, Roger Assalé komplettiert den Assisthattrick an diesem Abend, die Feinplanung für die Meisterfeierlichkeiten beginnt.

Telegramm:

Luzern - Young Boys 1:3 (0:0)

8793 Zuschauer. - SR Schärer.

Tore: 56. Nsame 0:1. 62. Sow (Assalé) 0:2. 63. Eleke (Handspenalty) 1:2. 70. Garcia (Assalé) 1:3.

Luzern: Zibung; Schwegler, Lucas, Schulz, Sidler; Voca (76. Grether), Ndenge; Vargas (77. Demhasaj), Schneuwly, Schürpf (64. Lustenberger); Eleke.

Young Boys: Von Ballmoos; Camara, Von Bergen, Benito; Mbabu, Sow, Aebischer, Garcia; Assalé (79. Schick), Nsame (81. Hoarau), Ngamaleu (73. Fassnacht).

Bemerkungen: Luzern ohne Cirkovic (gesperrt), Knezevic, Schmid und Juric (alle verletzt). Young Boys ohne Sulejmani (verletzt). 92. Gelb-Rote Karte gegen Garcia (Foul). Verwarnung: 44. Vargas (Foul). 51. Mbabu (Foul). 52. Ngamaleu (Foul). 65. Ndenge (Foul). 67. Garcia (Foul).