Vielleicht wäre alles anders gekommen, hätte Djibril Sow nach 30 Sekunden seine Riesenchance verwertet. Der YB-Mittelfeldspieler scheiterte aber an FCL-Goalie David Zibung, es war der Anfang vom Berner Cup-Ende am Mittwochabend, am Ende stand im Viertelfinal in Luzern eine 0:4-Niederlage.