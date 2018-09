YB: Nach bekanntem Drehbuch

98. Minute, die letzten Sekunden der Nachspielzeit laufen, als Adrian Nikci, der 2014 für ein halbes Jahr von Hannover 96 nach Bern ausgeliehen worden war, nach einem Eckball zum 2:2 trifft und seinen FC Schaffhausen so in die Verlängerung rettet. YB kommt das bekannt vor.

Am 18. August in Biel, erste Runde des Schweizer Cups: 95. Minute, die letzten Sekunden der Nachspielzeit liefen, als Ulisses Garcia nach einem Eckball zum 2:2 traf und YB so in die Verlängerung rettete.

122. Minute in Schaffhausen, die letzten Sekunden der Ver­längerung laufen, Schick wirft ein, Sanogo verlängert, Mohamed Ali Camara trifft mit dem Kopf zum 3:2, es ist sein erstes Pflichtspieltor für YB.

Einen Monat zuvor in Biel: 120. Minute, die letzten Sekunden der Verlängerung laufen, Garcia flankt, Guillaume Hoarau trifft mit dem Kopf zum 3:2.

In Schaffhausen regt sich Trainer Boris Smiljanic über Schiedsrichter Schnyder auf, weil dieser in Bern lebe, weil er den Ellbogeneinsatz von Camara beim Siegestor nicht quittiert habe. In Biel enervierte sich Trainer Kurt Baumann über den Unparteiischen Erlachner, weil er vor dem Last-Minute-Ausgleich von YB Abstoss statt Eckball hätte pfeifen sollen.

Die Parallelen zwischen den beiden Cupspielen von YB in dieser Saison sind nicht zu über­sehen. «Wir wissen, dass wir bereits zum zweiten Mal etwas Glück hatten», sagte Gerardo Seoane nach Abpfiff.

Eine weitere Parallele waren auch die Gegner, unterklassig, aber ohne falsche Scheu vor Meister YB. Defensiv kompakt, doch nicht verlegen, die Offen­sive zu bemühen und die YB-Verteidigung in Verlegenheit zu bringen. Auch in Schaffhausen waren die Dienste von Marco Wölfli, der David von Ballmoos im Tor ablöste, gefragt. Er stand im Fokus, zu fest für seinen eigenen Geschmack. Sichtlich erbost liess er das seine Vorderleute spüren. «Wir haben viel zu einfach Tore bekommen», sagte der Meistertorhüter.

So etwa das 1:1 von Del Toro in der 70. Minute, das nur wenige Sekunden nach dem Wiederanpfiff nach Sulejmanis Führungstreffer gefallen war. «Auch in Biel hätte das Spiel anders ausgesehen, würden wir Tore schiessen», bemängelte Loris Benito die Chancenauswertung. So wurde das Weiterkommen ein hartes Stück Arbeit, wie bereits gegen Biel. «Wir machen das nicht absichtlich», beteuerte Benito.

Aufarbeiten ist vonnöten

«Gääl-Schwarz» gegen «Gäub-Schwarz», ein Spektakel, unterhaltsam für die Zuschauer, «der Trainer hatte wohl weniger Freude», sagte Wölfli. Seoane hatte in diesem Spiel grossenteils auf seine Stammkräfte gesetzt. «Wir wollten unbedingt weiterkommen. Der Match war das Einzige, was zählte», sagte der Trainer. ­

Sulejmani wurde erst in der 60. Minute eingewechselt. Kevin Mbabu und Gregory Wüthrich wurden ersetzt durch Thorsten Schick und Camara. Mbabu und Wüthrich sind leicht angeschlagen, sollten aber am Mittwoch wieder zur Verfügung stehen.

Der Mittwoch, an dem dieses grosse Spiel gegen Manchester United stattfindet, war an diesem Samstag in der Fussballprovinz weit weg. «Wir müssen zuerst dieses Spiel aufarbeiten, bevor wir den Fokus auf Manchester legen können», hielt Seoane fest. YB steht der Wechsel von der Provinz in die Königsklasse, von Del Toro, Castroman, Grasseler und Co. zu Lukaku, Pogba, De Gea und Co. bevor.

«Ich habe das noch nie so erlebt, deshalb kann ich erst am Mittwoch sagen, wie das war», sagte Benito, «doch ich bin ein ehrgeiziger Fussballspieler und will zeigen, dass ich auch mit den Besten mithalten kann.» Eines ist auf alle Fälle klar, dass weiss auch Gerardo Seoane: «Am Mittwoch müssen wir vieles besser machen.» (Bernerzeitung.ch/Newsnet)