Und kurz darauf steht Nsame schon wieder im Basler Fünfmeterraum genau richtig, nach Freistoss Aebischers und Kopfball Camaras trifft er mit dem Kopf. In nur drei Minuten hat YB kurz vor der Pause das 0:1 in ein 2:1 verwandelt. Basels Coach Marcel Koller findet später, sein Team habe die Führung hergeschenkt. Man könnte auch behaupten: Die Young Boys haben dem FCB kurzerhand erneut den Meister gezeigt.

Die starke YB-Phase

Denn darum geht es im St.-Jakob-Park ja auch: Die Muskeln spielen lassen im Treffen der Schweizer Giganten. Es ist ein Vorgeschmack vielleicht schon auf die nächste Saison, wenn sich YB und Basel hoffentlich ein elektrisierendes Duell liefern werden.

Wie am Sonntag in der zweiten Halbzeit, als die Basler vorerst durch den 18-jährigen Noah Okafor, natürlich im Anschluss an einen Corner, das 2:2 erzielen, die Young Boys aber dann erstmals 2019 so spielen, wie sie 2018 über weite Strecken bestritten haben: dynamisch, schwungvoll, souverän.

Kevin Mbabu marschiert rechts ungebremst nach vorne, Aebischer und Sow verteilen die Bälle, die Flanken fliegen von links und rechts scharf in den Strafraum. Einmal streift eine Hereingabe Nicolas Ngamaleus zweimal die Latte, anschliessend bringt es Fassnacht fertig, den Ball aus fünf Metern übers Tor zu schiessen.

Später trifft Fassnacht mit einem Kopfball (nach Eckball) die Latte, mehrmals steht YB Mitte der zweiten Halbzeit kurz vor dem dritten Treffer – doch auch die Basler steigern sich gegen Spielende noch einmal und vergeben Gelegenheiten zum Sieg.

Dennoch sind sie es, die angesichts der eklatanten YB-Leistungssteigerung eher zufrieden sein müssen mit dem Resultat, selbst wenn das Remis für sie unbefriedigend ist. Und der neutrale Beobachter denkt nach diesem Spektakel mal wieder: Ach wie schade, ist nicht 36-mal im Jahr Basel vs. YB.

Den Young Boys ist es in Basel also gelungen, die wohl allerletzten Zweifel am erneuten Titelgewinn auszuräumen. Und dass die Temperaturen nach der Länderspielpause ab Ende März wieder deutlich angenehmer sein werden, ist für sie auch kein Nachteil.

Nicht nur Guillaume Hoarau, der in Basel in der zweiten Halbzeit sein Comeback nach Verletzungspause feiert, fühlt sich bei mildem Klima erheblich wohler. Der Franzose und seine Kollegen sind bereit für das wochenlange Schaulaufen.