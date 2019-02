Und diese Funken der Hoffnung nährten die Young Boys mit riskanten Zeuseleien zuweilen gleich selbst: Ein regelrechtes Strohfeuer legte etwa Abwehrmann Wüthrich, als er mit einem verunglückten Rückpass Luganos Gerndt lancierte – und auf Feuerwehrmann David von Ballmoos im YB-Tor zählen konnte.

Wenig später tanzte Carlinhos Dauerläufer Thorsten Schick aus, abermals konnte von Ballmoos parieren. Dann war es erneut Wüthrich, der für Verwirrung sorgte, als er irrtümlich seinen Captain von Bergen umrannte – von Ballmoos reparierte wieder den Schaden, diesmal gegen Bottani.

Es waren Momente, in denen den Young Boys die Partie hätte entgleiten können und man sich durchaus die erste Liga-Niederlage seit Oktober 2018 (2:3 gegen Luzern) des so souverän durch die Spielzeit fliegenden Champions hätte vorstellen können. Dass doch noch alles anders kam, war nebst der Geistesgegenwart von Keeper von Ballmoos eben auch diesem Konter in der 94. Minute zu verdanken, eine mannschaftliche Willensleistung und so etwas wie ein Bildnis der gegenwärtigen YB-Energie. Sie trägt die Young Boys durch diese Wochen, auch durch Partien, in denen sie spielerisch keine Stricke zu zerreissen vermögen.

Ein Hauch von Hauptprobe

Und sie trägt bei zu einer Meisterschaft, die auch die Verfolger mittlerweile als entschieden zu betrachten scheinen. Der FC Basel schonte am Samstag gegen Xamax diverse Stammspieler für die Cup-Partie vom Mittwoch in Sion – und siegte dennoch 2:0. Zieht Basel immer mit, muss YB noch achtmal gewinnen, dann ist der Titel im Trockenen.

Davon spricht bei den Bernern niemand. Seoane versäumte es nicht, die nächste Partie gegen Sion zu erwähnen, von Bergen sah im Kampfspiel eine gute Vorbereitung auf den Cup-Viertelfinal in Luzern nächste Woche.

Von Bergen übrigens war am Sonntag der Einzige in der Berner Startaufstellung mit einem 80er-Jahrgang. «Schick bemerkte, dass wir zwei die Ältesten seien. Ich musste lachen, weil ich sieben Jahre älter bin als er.» Die Gegenwart bei YB gehört den 90ern, die Zukunft den Jahrgängen darüber.

Es ist nur ein kurzer Blick zurück, wenn Nsame – geboren 1993 – lachend verneint, dass er dieses Lied von «Züri West» noch kenne. Dieses Lied, erschienen 1986, in dem ein Jean-Pierre, im Lied der Hanspeter, immer ­irgendwann aufkreuzt. Früher – oder eben viel, viel später.