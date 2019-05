YB: Ein Abend im Zeichen der Rekorde

Es ist das Duell des souveränen Leaders gegen den inferioren Absteiger, 61 Punkte (!) trennen die Young Boys und GC nach 33 Runden – und doch könnte der Donnerstagabend im Stade de Suisse historisch werden. Zwei Punkte und fünf Tore fehlen YB ja noch, um die Super-League-Bestwerte des Rivalen Basel zu übertreffen. Beide Marken könnten heute Donnerstag fallen, und sonst bleiben dem Meister noch die Partien in St. Gallen am Mittwoch sowie drei Tage später gegen Luzern. «Wir wollen die Saison so beenden, wie wir sie bestritten haben», sagt YB-Trainer Gerardo Seoane. «Ich denke, wir haben bewiesen, dass wir das können.»