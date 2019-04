YB: Diesmal kann Nsame nicht erlösen

Die Young Boys führen ja in diesen Wochen ihre breite Brust spazieren – und lassen sich dabei auf der Zielgeraden einer grossartigen Saison gebührend feiern. Ein 0:1 in Neuenburg vergangene Woche konnte die Stimmung rund um den alten und neuen Meister ebenso wenig trüben wie das 2:2 gegen Lugano am Sonntag.

Und weil es am Sonntag eben exakt ein Jahr her ist, als YB mit dem viel beschriebenen 2:1 gegen Luzern den letzten Schritt zur grossen Erlösung machte, erhält das an sich wenig bedeutsame Rendezvous mit den Tessinern plötzlich symbolhafte Aufwertung.

Schon vor der Partie tragen die findigen Symbolwärter von Radio-Gelb-Schwarz die Meisterlatte, an welche Marco Wölfli vor einem Jahr den Luzerner Penalty lenkte, höchstpersönlich für das Jubiläum vom Fantreff im Breitenrain ins Stadion hinters Moderationspult.

Hoaraus tolles Spektakeltor

Ein Post hier, ein Rückblick da – es ist ein wohliges Suhlen in der eigenen Geschichte. In der 73. Minute kommt Nsame aufs Feld, vor einem Jahr war es die 74., und wie gegen Luzern gelingt dem Heilsbringer von damals auch gegen Lugano ein Tor – nur zählt es diesmal wegen eines Handspiels nicht. Die Gier, dieses Spiel noch zu gewinnen, ist spür-, sicht- und hörbar im Stade de Suisse, 27000 Zuschauer machen bei der imposanten Choreografie mit, welche exakt in der 89. Minute über die Bühne geht – dem Moment der Erlösung im Spiel vor einem Jahr.

Lange Zeit treten die Young Boys zum romantischen Jubiläum ihres grossen Tages etwas gehemmt auf. Schon nach 57 Sekunden stürmt Carlinhos alleine in den Strafraum, Kevin Mbabu vermag ihn gerade noch zu bremsen. Anders wenig später Gianluca Gaudino: Dem Startelfdebütanten entwischt wiederum Carlinhos, der Brasilianer drückt eine flache Hereingabe von Numa Lavanchy über die Linie.