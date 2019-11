Xhakas Abend: In orangen Schuhen und mit viel Einfluss

Interessenten können sich am Freitagabend in St. Gallen davon überzeugen, dass die Querelen bei Arsenal keinen Einfluss auf Xhakas Qualitäten haben. Nach 25 Minuten hat er gegen Georgien schon vier Schüsse abgegeben, ins Tor aber trifft auch er nicht. Und als ihm kurz vor der Pause ein Fehlpass unterläuft (oder vielmehr ein Mitspieler falsch läuft), sind leise Pfiffe zu hören. Sie dürften dem behäbigen Auftritt der Schweizer gelten und nicht Xhaka. Zumal dieser auch in der zweiten Halbzeit als fast einziger annähernd Normalform erreicht. Und schliesslich am Siegtor entscheidend beteiligt ist.

«Ich habe eine schwere Zeit hinter mir», sagt der Basler nach dem Spiel. «Und ich war sehr, sehr froh, dass ich die Woche da sein durfte». Die Zeit mit seinen Teamkollegen habe ihm gut getan. «Es war gut, einfach mal weg zu kommen, den Kopf zu befreien und Spass am Fussball zu haben.» Und: «Ich bin froh, dass ich wieder auf dem Platz stand.»

