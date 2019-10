Xhaka entschuldigt sich bei den Fans

Der Vorfall gibt seit Sonntag zu reden. Granit Xhaka reagierte nach seiner Auswechslung beim Heimspiel Arsenals gegen Crystal Palace mit einer unschönen Geste auf die pfeifenden Fans: Zuerst spornte er das Publikum an, noch lauter zu buhen, indem er wild mit den Armen ruderte. Dann hielt er sich die Hand ans Ohr – und schliesslich feuerte er ein wütendes «fuck off!» in die Ränge. Bevor er in die Katakomben des Emirates Stadium verschwand, zerrte er sich das Trikot vom Leib. Für seine Reaktion hagelte es Kritik.