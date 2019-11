Xhaka bekommt eine Zwangspause

Granit Xhaka verpasst das Meisterschaftsspiel von Arsenal gegen Wolverhampton am Samstag. Dies hat Trainer Unai Emery gemäss einem Twitter-Eintrag von Sky Sports bestätigt.

BREAKING: Unai Emery confirms club captain Granit Xhaka will not play for Arsenal v Wolves on Saturday

