Wüsten Szenen zwischen Malta und Färöer

Das Duell der beiden Inselstaaten zum Auftakt in die EM-Qualifikation hatte es in sich. In einer noch wenig ereignisreichen ersten Hälfte war Malta durch das erste internationale Tor des erst 21-jährigen Kyrian Nwoko nach 13 Minuten in Führung gegangen. Nach dem Seitenwechsel überschlugen sich die Ereignisse. Zunächst wurde Maltas Innenverteidiger Andrei Agius nach einer Notbremse mit Rot vom Platz gestellt. Nur zwei Minuten später, in der 64. Minute, konnte der maltesische Torhüter Henry Bonello einen Handspenalty bravourös abwehren.