Als Sie am Mittwoch in Luzern gesperrt auf der Tribüne sassen: Wie oft ärgerten Sie sich über Ihre Gelben Karten gegen Schaffhausen und Nyonnais?

Die Aktion in Schaffhausen, die zur Gelben Karte führte, war ein wichtiger Zweikampf, als ein Spieler fast allein auf unser Tor loszog. Bei der Partie in Nyon befand sich der Gegner im Aufschwung, wir mussten in dieser Phase aggressiver spielen. Im Cup denkt man nur an den Moment und nie ans nächste Spiel.