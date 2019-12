Wo der FC Basel den Young Boys überlegen ist – die Podcast-Folge

Er greift ganz tief in die Floskelkiste. Aber vielleicht hat Kay Voser ja recht, wenn er mit Blick auf das Duell zwischen dem FC Basel und den Young Boys feststellt, «dass Stürmer Spiele gewinnen, Abwehrreihen aber Titel». Der ehemalige Meisterverteidiger des FCB lässt nach dem 0:3 von YB in Basel jedenfalls kein gutes Haar an der Berner Abwehr. Da mag Fabian Ruch noch so sehr auf die lange Verletztenliste bei YB hinweisen.